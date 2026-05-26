ಮುಂಬೈ: ಪ್ರಮುಖ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು 'Unite8 Sports' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Unite8 Sports 1 ಮತ್ತು Unite8 Sports 1 HD ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Unite8 Sports 2 ಮತ್ತು Unite8 Sports 2 HD ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕುಸ್ತಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಾಠಿ ಮೂವೀಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವೇಶ್ ಜಾನವಲೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ 'Unite8 Sports' ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಕೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 4 ಲೀನಿಯರ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ:
ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಫಿಫಾ' (FIFA) ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 'ಜೀ' ಸಂಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.