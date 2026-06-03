Zee Entertainments unite8 sports news: ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL)ನ ಕ್ರೀಡಾ ಘಟಕವಾದ unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಝೀಇಎಲ್), ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ 'ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಜೀ ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಾರಕರಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಝೀಇಇಎಲ್), ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ 'ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಿಫಾ ಜೊತೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಇದು 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾದ ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1, ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 ಎಚ್ಡಿ, ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2, ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 ಎಚ್ಡಿ, ಡಿಶ್ ಟಿವಿ, ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಹಿಂದೂಜಾ ಗ್ಲೋಬಲ್, ಫಾಸ್ಟ್ವೇ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಫೈಬರ್ನೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೇರಳ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ತಮಿಳಗಾ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ವಿಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್, ಯುಸಿಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಟೇಕ್ ಒನ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕೇಬಲ್, ಕಾಲ್ ಕೇಬಲ್, ಡಿಜಿಯಾನ, ಭೀಮವರಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ 500+ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕುಸ್ತಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವೇಶ್ ಜನವಾಲೇಕರ್, "ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನ. ಮುಂಬರುವ FIFA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
"ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ FIFA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ." ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 2026 ರ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಬರುವ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.