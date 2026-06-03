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ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ತರ ಹಜ್ಜೆ.. Zee ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರಂಭ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸಾರ Zeel ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಜೀ ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್: ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುನೈಟ್ 8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:15 AM IST
ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ತರ ಹಜ್ಜೆ.. Zee ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರಂಭ! FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸಾರ Zeel ತೆಕ್ಕೆಗೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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