ಭಾರತದ ಮುಂಬರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ (Unite8 Sports) ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು Zee Entertainment Enterprises (ZEE) ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಯುನೈಟೆಡ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ Zee Media ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (Zimbabwe Cricket) ಹಾಗೂ ಜೀ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ZEEನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಈ ಸರಣಿಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು Zee Mediaಯದ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳಾದ Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 ಹಾಗೂ Unite8 Sports 2 HD ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜುಲೈ 23, 25 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ILT20ನಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳು, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ Zee Media ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಲುಪಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ (ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್) ಭವೇಶ್ ಜನವ್ಲೇಕರ್, ʼಭಾರತದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ʼಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ Sports assets ಬಲವಾದ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬವೇಶ್ ಜನವ್ಲೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು Zee Media ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಸರಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.