ಮುಂಬೈ: ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (‘Z’), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಜೀ ತನ್ನ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ 'ಜೀ 5' (Zee 5) ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆದಾಯದ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ!
ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೀ 5 ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆದಾಯದ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಜೀ 5 ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ (FIFA) ಜೊತೆಗೆ 2034ರವರೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೀ 5 ಚಂದಾದಾರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2034ರ ವೇಳೆಗೆ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಲೀಗ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಜೀ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಯರನ್ನು ತಜ್ಞರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಇಓ ಪುನಿತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿದೆ. ಜೀ 5 ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ "ಯುವಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ" ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ನಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.