T20 World Cup: ನೂರೆಂಟು ಕಷ್ಟಗಳು, 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ Super 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ!

Zimbabwe have created history, qualifying Super 8 stage: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಎರಡುವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕನಸು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಐಸಿಸಿಯ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡತನದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್..?
1999ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಗ್ರೂಪ್ G1 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆ, ಫೆ.26 ರಂದು ಭಾರತ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 01 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬಿಗ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!