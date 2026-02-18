English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup: ನೂರೆಂಟು ಕಷ್ಟಗಳು, 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ Super 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ!

T20 World Cup: ನೂರೆಂಟು ಕಷ್ಟಗಳು, 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ Super 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌, ಸಹಾಯ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾರತದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:19 PM IST
  • ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊರಕ್ಕೆ
  • ಎರಡುವರೆ ದಶಕದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon11
Mercury transit effects
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ! 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಮೆರಿಕ.. ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಚೀನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
camera icon7
Gold price today
ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕ!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
camera icon7
niveditha gowda
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!
T20 World Cup: ನೂರೆಂಟು ಕಷ್ಟಗಳು, 27 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ Super 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ!

Zimbabwe have created history, qualifying Super 8 stage: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊರ ದಬ್ಬಿ, ಎರಡುವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕನಸು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿತ್ತು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಐಸಿಸಿಯ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡತನದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌..?

1999ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸರಿ. ಸದ್ಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಗ್ರೂಪ್ G1 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಜೊತೆ, ಫೆ.26 ರಂದು ಭಾರತ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 01‌ ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬಿಗ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Zimbabwe have created historyqualifying Super 8 stageSuper 8 stage first timeCaptain Sikandar RazaZimbabwe captain Sikandar Raza

Trending News