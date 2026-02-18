ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಹಣ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಬಾರಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಒಟ್ಟು US$11.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂಪರ್ 8 ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ₹3.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ಮೊತ್ತವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಐಸಿಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗭𝗶𝗺𝗯𝗮𝗯𝘄𝗲 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 on the historic ICC T20 World Cup victory over Australia! This triumph showcases our Sporting talent as well as putting Destination Zimbabwe in the global spotlight, celebrating our Nation’s pride and heritage.… pic.twitter.com/aK06wFuUDQ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಈ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.ಇದರ ನಂತರ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.ನಂತರ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ.