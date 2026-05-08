OPPO 100MP Selfie Camera: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ OPPO ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 100MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OPPO ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ 1:1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 32MP ಅಥವಾ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, 100MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್, ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, OPPO ಕಂಪನಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 1:1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ತಿರುಗಿಸದೇ ಹೋರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. AI ಆಧಾರಿತ ಆಟೋ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಉತ್ತಮ ಫೋಕಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ OPPO ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Find X ಅಥವಾ Reno ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ OPPO ಮತ್ತು Vivo ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 100MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.