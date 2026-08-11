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114KM ಸ್ಪೀಡ್, 260KM ರೇಂಜ್... ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!

ಈ ಬೈಕ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ರೇಂಜ್. EX1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 3.24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, IDC ಪ್ರಕಾರ 160 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. EX2 ಮತ್ತು EX2S ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 255 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 260 ಕಿ.ಮೀ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಯಾದ EX2S ಗಂಟೆಗೆ 114 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, EX1 ಮತ್ತು EX2 ಮಾದರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 11, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:50 PM IST
114KM ಸ್ಪೀಡ್, 260KM ರೇಂಜ್... ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!

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Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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