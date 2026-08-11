/114KM ಸ್ಪೀಡ್, 260KM ರೇಂಜ್... ಕೇವಲ ₹799ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!

Avore EX Electric Bike: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. Avore Electric ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುವ Avore EX ಸರಣಿಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 260 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ IDC ರೇಂಜ್, ಗಂಟೆಗೆ 114 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೇವಲ ₹799ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಇ-ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ Avore Electric, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ EX ಸರಣಿಯು EX1, EX2 ಮತ್ತು EX2S ಎಂಬ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
₹1.25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಲೆ ಆರಂಭ
Avore EX ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,24,999 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ 10,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ EX1 ಬೆಲೆ ₹1,34,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. EX2 ಮತ್ತು EX2S ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1,45,999 ಮತ್ತು ₹1,69,999 ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ₹799 ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
260 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ EX2S
ಈ ಬೈಕ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ರೇಂಜ್. EX1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 3.24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, IDC ಪ್ರಕಾರ 160 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. EX2 ಮತ್ತು EX2S ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 255 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 260 ಕಿ.ಮೀ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಯಾದ EX2S ಗಂಟೆಗೆ 114 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, EX1 ಮತ್ತು EX2 ಮಾದರಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಕೆಗೂ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
1500W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಶೇಷತೆ
Avore EX ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 1500W ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್. ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ 5A ಅಥವಾ 15A ಮನೆಯ ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. EX2 ಮಾದರಿಯ 5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ 20ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವು ರೈಡಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವೇಗ, ತೂಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
Avore EX ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ predictive health tracking ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. EX2S ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
250Nm ಟಾರ್ಕ್, ಹೊಸ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್
Avore EX ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ rare-earth-free Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ 250Nm ಗರಿಷ್ಠ ವೀಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ತೂಕದ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Integrated Motor + Swingarm Powertrain ಎಂಬ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್ EX2S ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 10.5kW ಮೋಟಾರ್ ಇದ್ದರೆ, EX1 ಮತ್ತು EX2 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 7.5kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
EX2Sನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಅನುಭವ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ EX2Sನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೇರ್ ಬೈಕ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ EV ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
Avore EX ಸರಣಿಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ರೇಂಜ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ರೇಂಜ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್-ಸೇಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ.
260 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ IDC ರೇಂಜ್, 114 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ, 5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 1500W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ Avore EX ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ₹799 ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ₹1.24 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ 260 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಕಂಪನಿಯ IDC-ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೈಜ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವಾರಂಟಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.