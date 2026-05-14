ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Okinawa Okhi90 ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್ರೋಡ್ ತೆರಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
Okinawa Okhi90 Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ Okinawa Autotech ಕಂಪನಿಯ Okinawa Okhi90 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್, ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯುವಕರ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
Okinawa Okhi90 ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3.6 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ 3.8 kW ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 90 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Okinawa Okhi90 ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್ರೋಡ್ ತೆರಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ Okinawa Okhi90 ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ 16 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, Bluetooth ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ EV ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ Okinawa Okhi90 ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಲವರು ಇದರ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Okinawa Okhi90 ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.