ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Samsung Galaxy S24 Ultra ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone: Samsung Galaxy S24 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ Samsung ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹1,29,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ₹84,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹45,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹2,599 ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಈ Samsung ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ 3120 x 1440 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ OneUI ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 45W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 5G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು NFC, ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು S-ಪೆನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ Samsung Galaxy S24 Ultra ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ 50MP, 12MP ಮತ್ತು 10MP ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.