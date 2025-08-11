English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmi Note 13 Pro+ ಖರೀದಿಸಿ

Redmi Note 13 Pro+ 5G Smartpone: 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೆಡ್‌ಮಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 14000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:41 PM IST
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Redmi Note 13 Pro + 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 14,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ 3D ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Redmi Note 13 Pro + 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 14,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ Redmiಯ ಈ ಮಧ್ಯಮ-ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್ 12GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ Redmi Note 14 ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ Xiaomi ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 5,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು Redmiಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೆಡ್ಮಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 33,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 35,999 ರೂ. ಮತ್ತು 37,999 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು 21,600 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ 12GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರವು 21,600 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು 25,600 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!!

ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 14,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮುಂತಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವೈಟ್, ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ರೂಪಾಂತರ    ಬೆಲೆ    ಆಫರ್ ಬೆಲೆ
8 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ    33,999 ರೂ.    21,600 ರೂ.
12 ಜಿಬಿ RAM + 256 ಜಿಬಿ    35,999 ರೂ.    21,600 ರೂ.
12 ಜಿಬಿ RAM + 512 ಜಿಬಿ    37,999 ರೂ.    25,600 ರೂ.

Redmi Note 13 Pro + 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ 3D ಬಾಗಿದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1800 nitsವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7200-ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ  ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 13 ಪ್ರೊ+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ           6.67″ 3D AMOLED, 120Hz
ಪ್ರೊಸೆಸರ್    64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಬ್ಯಾಟರಿ    ‌      5000mAh, 120W
ಸ್ಟೋರೇಜ್    12GB RAM, 512GB
ಕ್ಯಾಮೆರಾ    200MP (OIS) + 8MP + 2MP, 16MP
OS        ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14, ಹೈಪರ್ OS

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ + ಡಿಎ : ಇಪಿಎಸ್-95 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸರ್ಜ್ P1 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು 200MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

