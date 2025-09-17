English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 24GB RAM OnePlus 13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹69,999ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹2,500ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.88-ಇಂಚಿನ QHD+ ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:01 PM IST
  • ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.88-ಇಂಚಿನ QHD+ ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
camera icon7
Gold price
ಅಮೆರಿಕಾದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ : ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ
camera icon7
Kamal Haasan
ಆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಕಮಲ್‌-ರಜನಿ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ..! ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹಿತನನ್ನ
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ/ಪತಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು..! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು
camera icon5
Marriage questions
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ/ಪತಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು..! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 24GB RAM OnePlus 13 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

OnePlus 13 5G Smartphone: ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ 24GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹5,500 ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus 13 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB, ಮತ್ತು 24GB RAM + 1TB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹72,999 ಇದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹76,999 ಮತ್ತು ₹89,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಓಷನ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಬಹು ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು

ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹69,999ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹2,500ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.88-ಇಂಚಿನ QHD+ ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

OnePlus 13 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 1TBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಮತ್ತು 16GB RAM ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು.. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು!

OnePlus 13 IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

OnePlus 13 5GOnePlus 13 5G price cutOnePlus 13 5G specsOnePlus 13 5G cameraOnePlus 13 5G battery

Trending News