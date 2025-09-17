OnePlus 13 5G Smartphone: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ತನ್ನ 24GB RAM ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹5,500 ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
OnePlus 13 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB, ಮತ್ತು 24GB RAM + 1TB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹72,999 ಇದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹76,999 ಮತ್ತು ₹89,999 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಓಷನ್, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹69,999ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹2,500ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.88-ಇಂಚಿನ QHD+ ProXDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
OnePlus 13 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 1TBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 16GB RAM ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
OnePlus 13 IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಫೋನ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.