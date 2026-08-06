New Electric Scooter India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
250 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ರೇಂಜ್. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ರೇಂಜ್ ನಗರ ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ-ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೈಜ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ವಾಹನದ ಭಾರ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ?
ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Ola, TVS, Bajaj, Ather ಮತ್ತು Hero ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು.
ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದೆಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಡಿಜಿಟಲ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್, GPS ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ರೈಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಕೀಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, OTA (Over-the-Air) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್. ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು.
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ
ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಇಂಧನ ಖರ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳಾಗಿವೆ.
EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor, Bajaj Auto, Hero MotoCorp ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಪೈಕಿ ನೈಜ ರೇಂಜ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ EV ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೇಂಜ್ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕವೇ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.