/ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ 43 ಇಂಚಿನ QLED Smart TV! ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್‌, HDR10, Android TV ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ

Visio World 43 inch QLED TV: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Visio World ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ 109 ಸೆಂ.ಮೀ (43 ಇಂಚು) Spectra Series Full HD Smart QLED Android TV (VW43AQ3) ಇದೀಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹29,999 ಆಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Android OS, HDR10, 24W ಸ್ಪೀಕರ್, Quad-Core ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
43 ಇಂಚಿನ Full HD QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
Visio World Spectra Series TVಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 43 ಇಂಚಿನ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. Full HD (1920×1080) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇರುವ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. QLED ಹಾಗೂ IPE Technology ಇರುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ Quantum Lucent ಮತ್ತು True Display Technology ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
HDR10 ಬೆಂಬಲ
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ HDR10 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.
Android Smart TV ಅನುಭವ
Visio World Smart TV Android Operating System ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ Google Play Storeನಿಂದ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾದ Prime Video, Netflix, YouTube, Jio Hotstar, Zee5, Plex, YuppTV, Eros Now ಮತ್ತು Live News Appsಗಳ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
24W ಶಕ್ತಿಯ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24W Box Speakers ಹಾಗೂ Stereo Surround Sound ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 Sound Modes ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Quad-Core ಪ್ರೊಸೆಸರ್
Quad-Core Processor ಇರುವುದರಿಂದ ಟಿವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Screen Mirroring ಹಾಗೂ Miracast
ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು Screen Mirroring ಹಾಗೂ Miracast ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ಈ ಟಿವಿ ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
HDMI Ports:
* 2 HDMI 2.0
* 1 HDMI 2.1
ಇದರಿಂದ Gaming Console, Set-top Box ಹಾಗೂ Blu-ray Playerಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 USB 2.0 Ports, Wi-Fi ಮತ್ತು Ethernet Port ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆಂಬಲ
Visio World TV 16.7 Million Colours ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ
ಈ ಟಿವಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 96 kWh ಆಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 43 ಇಂಚಿನ Smart TV, Remote Control, Power Cord, User Manual, 2 Stand Legs ಮತ್ತು Stand Screwsಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್
ಈ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹29,999 ಇದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹15,499ಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. QLED Display, Android TV, HDR10, Quad-Core Processor, OTT Apps ಹಾಗೂ 24W Stereo Speakers ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ Smart TVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 43 ಇಂಚಿನ QLED Android Smart TV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Visio World Spectra Series ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. Full HD Display, HDR10, Android Smart Features, OTT Apps, Screen Mirroring ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಟಿವಿಯಾಗಿದೆ.