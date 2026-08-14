TECNO POVA 8 Pro 5G India Launch: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, TECNO ತನ್ನ POVA ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ 5G ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. TECNO POVA 8 Pro 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Alive Matrix Display, 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
TECNO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ POVA 8 Pro 5Gಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕದ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
Alive Matrix Display ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್
TECNO POVA 8 Pro 5Gನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ Alive Matrix Display ಒಂದು. ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ Mini LED ಆಧಾರಿತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ 177 ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ LED ಬೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಕರೆ, ಮೆಸೇಜ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 49ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು TECNO ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
144Hz HyperLux AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.78 ಇಂಚಿನ 1.5K 144Hz HyperLux AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2644×1208 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 4,500 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು 1,600 ನಿಟ್ಸ್ HBM ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ವರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2,800Hz ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 429 PPI ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲು 2,592Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Dimensity 7400 Ultimate 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 2.6GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. GPUಗಾಗಿ Arm Mali-G615 MC2 ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. TECNO ಜೊತೆಗೆ P1 Graphic Chip ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲಿತ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 144FPS ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
50MP Sony OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ POVA 8 Pro 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Sony LYTIA 700C ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ 13MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. OIS ಇರುವುದರಿಂದ ಕೈ ನಡುಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. TECNO AI ಆಧಾರಿತ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನೂ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
6500mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ TECNO ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. POVA 8 Pro 5Gಯಲ್ಲಿ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W Super Charge ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Battery Self-Healing Technology ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. TECNO ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ 2,000 ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 80% ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
TECNO POVA 8 Pro 5G ಹಲವು ಮೆಮೊರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ + 16GB RAM (8GB + 8GB Extended RAM), *256GB + 24GB RAM (12GB + 12GB Extended RAM) ಮತ್ತು 512GB + 24GB RAM ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವವರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಫೋನ್ಗೆ IP69K/IP69/IP68/IP66 ಮಟ್ಟದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ TECNO ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Corning Gorilla Glass 7i ಮತ್ತು Omni-Shield Impact System ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು POVA 8 Pro 5Gಯಲ್ಲಿ TECNO ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. P1 Graphic Chip ಜೊತೆಗೆ 5K IceShield VC Cooling System ಮತ್ತು 5,000mm² Vapor Chamber ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ ಫೋನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತೂಕ
POVA 8 Pro 5G ಅನ್ನ interstellar spaceship-inspired ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು TECNO ಹೇಳಿದೆ. ಫೋನ್ 7.39mm ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 189 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. Arc White, Graphite Black ಮತ್ತು Tundra Green ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
TECNO POVA 8 Pro 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆ ಕುರಿತ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 144Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Alive Matrix Display, 50MP Sony OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, Dimensity 7400 Ultimate 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ TECNO POVA 8 Pro 5G ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.