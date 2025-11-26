English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.74ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:01 AM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ 74% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • TCL, Samsung, Thomson, Blaupunkt, Foxsky ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿಗಳು

55 inch 4K LED Smart TV: ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ 74% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇಲ್ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ TCL, Samsung, Thomson, Blaupunkt, Foxskyನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಲೌಪಂಕ್ಟ್: ಬ್ಲಾಪುಂಕ್ಟ್‌ನ 55-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 36%ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹5,400 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ₹45,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹28,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 70W ಧ್ವನಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ Tata Sierra SUV ಬಿಡುಗಡೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಟಿಸಿಎಲ್: TCL ನ 55-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಮಿನಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 55%ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ₹98,990 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹44,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 40W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, Google TV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹5,400 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ 55-ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 33% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಟೈಜೆನ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 20W ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹57,000 ಬೆಲೆಯ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹37,990ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5,400ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ

ಥಾಮ್ಸನ್: ಥಾಮ್ಸನ್‌ನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 2025 ಆವೃತ್ತಿಯ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹45,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹28,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60W ಸ್ಪೀಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಫಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಕಿ: ಈ 55-ಇಂಚಿನ 4K QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.74ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹98,990 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ₹5,400 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 30W ಸ್ಪೀಕರ್  ಹೊಂದಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

