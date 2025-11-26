ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಇಂದೇ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

55 inch 4K LED Smart TV: ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ 74% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೇಲ್ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ TCL, Samsung, Thomson, Blaupunkt, Foxskyನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ 55 ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಲೌಪಂಕ್ಟ್: ಬ್ಲಾಪುಂಕ್ಟ್ನ 55-ಇಂಚಿನ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 36%ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹5,400 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ₹45,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹28,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 70W ಧ್ವನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿಸಿಎಲ್: TCL ನ 55-ಇಂಚಿನ 4K UHD ಮಿನಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 55%ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ₹98,990 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹44,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 40W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, Google TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ₹5,400 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ 55-ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 33% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಟೈಜೆನ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 20W ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹57,000 ಬೆಲೆಯ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ₹37,990ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5,400ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಥಾಮ್ಸನ್: ಥಾಮ್ಸನ್ನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 2025 ಆವೃತ್ತಿಯ 55-ಇಂಚಿನ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹45,999 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹28,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 60W ಸ್ಪೀಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಸ್ಕಿ: ಈ 55-ಇಂಚಿನ 4K QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.74ರಷ್ಟು ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲತಃ ₹98,990 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ ₹24,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ₹5,400 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 30W ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೊಂದಿದೆ.