ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಆಫರ್‌ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

TCL iFFALCON SmartTV: 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ 68% ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 43 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅಗ್ಗ
TCLನ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ iFFALCONನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹22,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ₹73,990 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ 68% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ SBIನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರೆ ಮಾಸಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ...
ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ iFFALCON ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ Google TV ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 55-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರದೆಯು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K HDRಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Dolby Vision, MEMC ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಲರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂರು HDMI ಮತ್ತು ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ LAN, WiFi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೇಬಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ AiPQ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಪರದೆಯು ಲೋಹೀಯ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು Zee5 ನಂತಹ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 24W ಔಟ್ಪುಟ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. iFFALCON ನ 43-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹15,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹50,990 ರೂ. ಇದೆ. ನೀವು ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 68% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.