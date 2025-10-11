English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಆಫರ್‌ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ TCL iFFALCON ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 68% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:46 AM IST
  • 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೇಲೆ 68%ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಣ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು
camera icon7
Gaj Kesari Yog
ನಾಳೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು; ಹಣ, ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಆಫರ್‌ ಮುಗಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

TCL iFFALCON  SmartTV: 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ 68% ವರೆಗೆ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 55 ಇಂಚಿನ 4K LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ 43 ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಅಗ್ಗ 

TCLನ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಆದ iFFALCONನ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ₹22,999ಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ₹73,990 ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಈಗ 68% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ SBIನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರೆ ಮಾಸಿಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ...

ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ iFFALCON ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ Google TV ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 55-ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರದೆಯು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 3840 x 2160 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 4K HDRಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು Dolby Vision, MEMC ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕಲರ್ ಎನ್‌ಹಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂರು HDMI ಮತ್ತು ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ LAN, WiFi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೇಬಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ AiPQ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಪರದೆಯು ಲೋಹೀಯ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು Zee5 ನಂತಹ ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರಿಮೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 24W ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. iFFALCON ನ 43-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ ₹15,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹50,990 ರೂ. ಇದೆ. ನೀವು ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 68% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

55 inch 4K LED Smart TV55 inch 4K LED Smart TV discount55 inch 4K LED Smart TV offers55 inch 4K LED Smart TV on flipkart55 inch 4K LED TCL iFFALCON Smart TV

Trending News