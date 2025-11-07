ಕೇವಲ 20,999 ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು...!

ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ₹21,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 55 ಇಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಟಿವಿ 61% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹20,999ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ₹79ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, EMI ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,334ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ EMIಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ 55 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, HDR10, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್.
ಆಡಿಯೋ: 20W ಧ್ವನಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ 5.0, 32GB ಆಂತರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, Chromecast, Miracast, AirPlay, iCare.
ಇತರೆ: ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, AI ವಾಯ್ಸ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್.
ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಕೈ, ಬ್ಲೌಪಂಕ್ಟ್, ಥಾಮ್ಸನ್, ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ 43 ಇಂಚಿನ ಅಥವಾ 50 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 55 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿ ಅಪರೂಪವೇ ಸರಿ.ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ!