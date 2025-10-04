Top Budget Smartphones: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 FEನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15: OnePlus ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ OnePlus 15ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 165Hz LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮೂರು 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17: Xiaomi ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ Xiaomi 17ಯನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು 6.3-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ AI- ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ X300 ಸರಣಿ: ವಿವೋ X300 ಮತ್ತು X300 ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರವು 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒರಿಜಿನ್ OS6ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ V60e: ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೋ V60e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP + 8MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿ: ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರವು 6.59-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 7,025mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯು ದೊಡ್ಡ 7500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ: ಒಪ್ಪೋದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಫೈಂಡ್ X9 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.