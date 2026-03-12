65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 66% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ‌ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಪರದೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದುವೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 65 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ 66%ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು UHD ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು LG, TCL, Toshiba ಮತ್ತು Sonyಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೀವು 66%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಪರದೆಗಳು QLED ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ LED ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 ಸರಣಿ: ಸೋನಿಯ ಈ 65-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹93,290ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹4,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹1,51,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ತೋಷಿಬಾ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಷಿಬಾದ ಈ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹47,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ₹99,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 52% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹8,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಎಲ್ಜಿ ಟಿವಿ: ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ LGಯಿಂದ ₹66,990ಗೆ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂಲತಃ ₹96,700ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ 31% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ₹66,990ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಟಿಸಿಎಲ್: ನೀವು TCLನ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹39,591ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 66% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,15,220 ಇದೆ.