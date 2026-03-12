English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 66% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ‌ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ

ನೀವು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ Zee5 ನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:33 PM IST
  • 65-ಇಂಚಿನ ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಟಿವಿ ಮೇಲೆ 39% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • ತೋಷಿಬಾದ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹47,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ LGಯಿಂದ ₹66,990ಗೆ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 66% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ‌ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಪರದೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದುವೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. 65 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೊಂದಿರುವ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ 66%ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು UHD ಟಿವಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು LG, TCL, Toshiba ಮತ್ತು Sonyಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ನೀವು 66%ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಪರದೆಗಳು QLED ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ LED ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ 3 ಸರಣಿ: ಸೋನಿಯ ಈ 65-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ 39% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹93,290ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹4,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಸೋನಿ ಬ್ರಾವಿಯಾ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ₹1,51,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೋಷಿಬಾ: ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಷಿಬಾದ ಈ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹47,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ₹99,999 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 52% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ₹8,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಎಲ್‌ಜಿ ಟಿವಿ: ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ LGಯಿಂದ ₹66,990ಗೆ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂಲತಃ ₹96,700ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ 31% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ₹66,990ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ? ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..

ಟಿಸಿಎಲ್: ನೀವು TCLನ 65-ಇಂಚಿನ 4K ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನ ₹39,591ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 66% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,15,220 ಇದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

