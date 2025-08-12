English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುವ 7 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು 

ಈ ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೇಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 12, 2025, 03:19 PM IST
  • NFC (ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್)
  • ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ (SD ಕಾರ್ಡ್)
  • ವೈ-ಫೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ (Wi-Fi Direct)

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಂದು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

1. ಬ್ಲೂಟೂತ್: ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಜೋಡಿಯಾಗಿಸಿ, ಫೈಲ್‌ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಶೇರ್" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2. ವೈ-ಫೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ (Wi-Fi Direct): Wi-Fi ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ Wi-Fi ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ, ಫೋನ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ Wi-Fi ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಲ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. NFC (ನಿಯರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್): NFC ಇರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. NFC ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಲ್‌ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸನಿಹಗೊಳಿಸಿ.

4. USB OTG (ಆನ್-ದಿ-ಗೋ): USB OTG ಕೇಬಲ್‌ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು USB ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಆ ಡ್ರೈವ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್‌ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ OTG-ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬೇಕು.

5. ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ (SD ಕಾರ್ಡ್): ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಫೋನ್‌ನಿಂದ SD ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ಡ್‌ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್‌ಗೆ ಇರಿಸಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುವ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ.

6. ಶೇರ್‌ಇಟ್/ಕ್ಸೆಂಡರ್‌ನ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್: ಶೇರ್‌ಇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಸೆಂಡರ್ ಆಪ್‌ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ Wi-Fi ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ರಚಿಸಿ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಇರಬೇಕು.

7.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಒಂದು ಫೋನ್‌ನಿಂದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು USB ಕೇಬಲ್‌ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಫೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೇಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!

