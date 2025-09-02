English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

70 % ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ : 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೀಸರ್

ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಟಾಟಾದ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗೀಸರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ  ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:59 PM IST
  • ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
  • 70 ರಿಂದ 85% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ
  • ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗೀಸರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

70 % ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ : 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೀಸರ್

ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ನದಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಳಿಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಗೀಸರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಟಾಟಾದ ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಗೀಸರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ  ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 70 ರಿಂದ 85% ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸರ್‌ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಅಡೋನಿಯಾ ಆರ್ 15 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ : 
ನೀವು ಹೊಸ ಗೀಸರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, HAVELLS Adonia R 15 ಲೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್  ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 21,910 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕೇವಲ 6,884 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗೀಸರ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 15,026 ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿವೋದ ಜಲನಿರೋಧಕ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9000 ರೂ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್:‌ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ

ರಾಕೋಲ್ಡ್ ಓಮ್ನಿಸ್ ಲಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಲೀಟರ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ : 
ರಾಕೋಲ್ಡ್ ಓಮ್ನಿಸ್ ಲಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಲೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ ಮೇಲೆಯೂ  ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ  ಬೆಲೆ 18,899 ರೂ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕೇವಲ 5,734 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗೀಸರ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 13,165 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಟಾ ಡಿಜಿ 15 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ : 
BAJAJ Calenta Digi 15 ಲೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೀಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 16,670 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 5,574 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 

ಹಿಂಡ್‌ವೇರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಮೆಲಿಯೊ 15 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ : 
ಹಿಂಡ್‌ವೇರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಮೆಲಿಯೊ 15 ಲೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ  ಬೆಲೆ 15,490 ರೂ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕೇವಲ 6,414 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ Flipkart ಮತ್ತು Amazon :ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಹೈಯರ್ ES15V-SD ವೈ-ಫೈ 15 ಲೀಟರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೀಸರ್ : 
ಹೈಯರ್ ES15V-SD ವೈ-ಫೈ 15 ಲೀಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ  ಬೆಲೆ 20,250 ರೂ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 9,454 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ  ಈ ಗೀಸರ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ 10,796 ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

