Realme 15 Pro Smartphone: ರಿಯಲ್ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 7000mAh ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 33,999, 35,999 ಮತ್ತು 38,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಈ Realme ಫೋನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ವಾಲ್ನಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Realme ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 6,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಈ Realme ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6,500 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು 2500Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.