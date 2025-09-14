English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Realme 15 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ₹9,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಈ Realme ಫೋನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ವಾಲ್ನಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Realme ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:03 PM IST
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೊನ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ
  • ಈ ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM & 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Realme 15 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ₹9,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Realme 15 Pro Smartphone: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ 7000mAh ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

‌ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GB ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 31,999 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರ ಇತರ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 33,999, 35,999 ಮತ್ತು 38,999 ರೂ. ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ!

ಈ Realme ಫೋನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್, ವಾಲ್ನಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Realme ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 6,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 9,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಈ Realme ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6,500 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು 2500Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12GB RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO: ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ATMಗಳ ಮೂಲಕ PF ಹಣ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ರಿಯಲ್‌ಮಿ 15 ಪ್ರೊ 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 50MP ಮುಖ್ಯ OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

