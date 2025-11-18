Oppo Find X9 series: Oppo Find X9 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ Oppo Find X9 ಮತ್ತು Find X9 Pro ಎಂಬ ಎರಡು ಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು MediaTek Dimensity 9500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುತ್ತವೆ. Find X9 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳು Hasselblad ಜೊತೆಗೆ ಸಹ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. Oppo Find X9 ಮತ್ತು Find X9 Pro ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಬೆಲೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ₹74,999 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹84,999 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಪ್ರೊ ಒಂದೇ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹109,999 ಇದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ..! ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್ ಟೆಲಿಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಬ್ಯಾಟರಿ
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 80W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 7025mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50W AirVOOC ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು 10W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು
Oppo Find X9 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ + ನ್ಯಾನೋ) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಐದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ SMR ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.59-ಇಂಚಿನ (1,256 x 2,760 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 460ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು 3600 nitsವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ..!
ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಫೈಂಡ್ X9 ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಬ್ಲಾಡ್-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.6) ಸೋನಿ LYT-808 ಅಗಲವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ OIS ಜೊತೆಗೆ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.0) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.6) ಸೋನಿ LYT-600 ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ OIS ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX615 ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಪ್ಪೋದ ಹೊಸ ಲುಮೋ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ.