7550mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 12GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Poco F7 5G ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ!

POCO F7 5G Smartphone: ಪೊಕೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಪೊಕೊ F ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ 12GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 7550mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಪೋಕೋ ಫೋನ್ 12GB RAM + 256GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 512GBಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 31,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಸೈಬರ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 35,999 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ 4,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Poco F7 5G 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ pOLED ಪರದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz, HDR10+ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7iನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
POCO F7 5G ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GBವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 7550mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
POCO F7 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ, ಫೋನ್ 20MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.