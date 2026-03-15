Lava Bold 2 5G Smartphone: ಲಾವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಗೆಟುಕುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಾವಾ ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 4G ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲಾವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ 2 5G ಬೆಲೆ
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ 2 5G ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: 6GB RAM + 128GB. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹12,999. ಈ ಬೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೆದರ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Introducing Bold 2 5G – Bold Design. Fearless Performance
Special Launch Price –
6GB+128GB – ₹12,999*
Sale Starts: 19th March, 12PM
Notify Me: https://t.co/9klnVr1zw0
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor – 5,00,000+ AnTuTu Score
✅ 16.94cm (6.67") FHD+ AMOLED Display… pic.twitter.com/W8gg2lzxuA
— Lava Mobiles (@LavaMobile) March 14, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹1,05,983 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ 2 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಫೋನ್ 6.67-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು FHD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
|ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ 2
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.67-ಇಂಚಿನ FHD+, 120Hz
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7060
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|6 GB, 128 GB
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 33W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP, 8MP
|OS
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15
ಲಾವಾ ಬೋಲ್ಡ್ 2 ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7060 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 6GB LPDDR5 RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್..! ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಬಂದ್
ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 33W USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾವಾ ಫೋನ್ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೇರಿವೆ.