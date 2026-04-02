ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್..!

Vivo V70 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಪೋನ್ ನಲ್ಲಿ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿವೆ.ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Vivo V70 FE ಬೆಲೆ:
ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಈಗ 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹37,999, 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹40,999 ಮತ್ತು 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹44,999.ಈ ಫೋನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Stock Market Update: ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿದ ಷೇರುಪೇಟೆ; ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!
ಈಗ ಈ ಪೋನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.SBI ಕಾರ್ಡ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಶೇ 10 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ OnePlus 13R 5G, Xiaomi 14 CIVI, ಮತ್ತು vivo V30 Pro 5G ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವೋ V70 FE ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 1900 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು HDR10+ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್: ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾರ್ಯಕಕ್ಕಾಗಿ, 4nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7360 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಪರ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪ್ರಚಾರ
ಓಎಸ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ AI ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವೆದರ್, AI ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತು AI ಫೋರ್-ಸೀಸನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಗ್ಲೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು UV ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಮಸುಕಾದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ನೀರೊಳಗಿನ ಫೋಟೋ ಗ್ರಾಫಿ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು 90W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ 1% ರಿಂದ 100% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, 4G LTE, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, GPS, GLONASS, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ.