country where petrol is available at the lowest price: ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2025ರವರೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.45 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಬಿಯಾ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.54 ರೂ. ಇದರ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 3.07 ರೂ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಂತರ, ಕುವೈತ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಲಿಬಿಯಾ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು (ಲೀಟರ್, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್):
🇱🇾 ಲಿಬಿಯಾ: $0.028
🇮🇷 ಇರಾನ್: $0.029
🇻🇪 ವೆನೆಜುವೆಲಾ: $0.035
🇰🇼 ಕುವೈತ್: $0.344
🇩🇿 ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ: $0.354
🇪🇬 ಈಜಿಪ್ಟ್: $0.392
🇰🇿 ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್: $0.452
🇳🇬 ನೈಜೀರಿಯಾ: $0.544
🇸🇦 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: $0.621
🇦🇪 ಯುಎಇ: $0.700
🇮🇩 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: $0.774
🇷🇺 ರಷ್ಯಾ: $0.785
🇺🇸 ಯುಎಸ್ಎ: $0.923
🇵🇰 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: $0.932
🇧🇩 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: $1.003
🇸🇻 ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್: $1.008
🇦🇷 ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: $1.048
🇦🇺 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: $1.077
🇨🇳 ಚೀನಾ: $1.087
🇧🇷 ಬ್ರೆಜಿಲ್: $1.138
🇮🇳 ಭಾರತ: $1.154
🇯🇵 ಜಪಾನ್: $1.178
🇨🇦 ಕೆನಡಾ: $1.180
🇿🇦 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: $1.203
🇹🇷 ಟರ್ಕಿ: $1.264
🇰🇷 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: $1.269
🇨🇱 ಚಿಲಿ: $1.314
🇲🇽 ಮೆಕ್ಸಿಕೊ: $1.375
🇺🇦 ಉಕ್ರೇನ್: $1.461
🇵🇱 ಪೋಲೆಂಡ್: $1.614
🇨🇿 ಜೆಕಿಯಾ: $1.653
🇸🇪 ಸ್ವೀಡನ್: $1.669
🇷🇴 ರೊಮೇನಿಯಾ: $1.705
🇪🇸 ಸ್ಪೇನ್: $1.718
🇭🇺 ಹಂಗೇರಿ: $1.736
🇬🇧 ಯುಕೆ: $1.814
🇲🇨 ಮೊನಾಕೊ: $1.902
🇩🇪 ಜರ್ಮನಿ: $1.931
🇫🇷 ಫ್ರಾನ್ಸ್: $1.967
🇫🇮 ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್: $1.968
🇮🇹 ಇಟಲಿ: $1.999
🇮🇪 ಐರ್ಲೆಂಡ್: $2.006
🇳🇴 ನಾರ್ವೆ: $2.027
🇨🇭 ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: $2.092
🇮🇱 ಇಸ್ರೇಲ್: $2.138
🇳🇱 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: $2.227
🇩🇰 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: $2.243
🇮🇸 ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್: $2.450
🇭🇰 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: $3.578
ಲಿಬಿಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಟುನೀಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೈಜರ್, ಚಾಡ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
⛽️ Gasoline prices (liter, U.S. Dollar):
🇱🇾 Libya: $0.028
🇮🇷 Iran: $0.029
🇻🇪 Venezuela: $0.035
🇰🇼 Kuwait: $0.344
🇩🇿 Algeria: $0.354
🇪🇬 Egypt: $0.392
🇰🇿 Kazakhstan: $0.452
🇳🇬 Nigeria: $0.544
🇸🇦 Saudi Arabia: $0.621
🇦🇪 UAE: $0.700
🇮🇩 Indonesia: $0.774
🇷🇺 Russia: $0.785
🇺🇸 USA:…
