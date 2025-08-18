English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರೀ 2 ರೂ. ಅಷ್ಟೇ... 100 ರೂ. ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್!

country where petrol is available at the lowest price: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 18, 2025, 05:30 PM IST
    • ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ
    • ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
    • ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ, ಹರಿದು ಬರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು!
ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Trigrahi Raja Yoga 2025
ಗುರು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
&quot;ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೋರು ಯಾರು.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧ..&quot; : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Kangana Ranaut
"ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದೋರು ಯಾರು.. ಗರ್ಭಪಾತ, ಲಿವ್‌ಇನ್‌ ಸಂಬಂಧ.." : ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಸಿಗುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬರೀ 2 ರೂ. ಅಷ್ಟೇ... 100 ರೂ. ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್!

country where petrol is available at the lowest price: ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬೆಲೆ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ? ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ  ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ದದ ಎಸ್‌ಬಿಐ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮ ?: ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 

ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2025ರವರೆಗಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2.45 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಬಿಯಾ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2.54 ರೂ. ಇದರ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 3.07 ರೂ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಂತರ, ಕುವೈತ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಲಿಬಿಯಾ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು (ಲೀಟರ್, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್):
🇱🇾 ಲಿಬಿಯಾ: $0.028
🇮🇷 ಇರಾನ್: $0.029
🇻🇪 ವೆನೆಜುವೆಲಾ: $0.035
🇰🇼 ಕುವೈತ್: $0.344
🇩🇿 ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ: $0.354
🇪🇬 ಈಜಿಪ್ಟ್: $0.392
🇰🇿 ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್: $0.452
🇳🇬 ನೈಜೀರಿಯಾ: $0.544
🇸🇦 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: $0.621
🇦🇪 ಯುಎಇ: $0.700
🇮🇩 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: $0.774
🇷🇺 ರಷ್ಯಾ: $0.785
🇺🇸 ಯುಎಸ್ಎ: $0.923
🇵🇰 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: $0.932
🇧🇩 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ: $1.003
🇸🇻 ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್: $1.008
🇦🇷 ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: $1.048
🇦🇺 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: $1.077
🇨🇳 ಚೀನಾ: $1.087
🇧🇷 ಬ್ರೆಜಿಲ್: $1.138
🇮🇳 ಭಾರತ: $1.154
🇯🇵 ಜಪಾನ್: $1.178
🇨🇦 ಕೆನಡಾ: $1.180
🇿🇦 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: $1.203
🇹🇷 ಟರ್ಕಿ: $1.264
🇰🇷 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: $1.269
🇨🇱 ಚಿಲಿ: $1.314
🇲🇽 ಮೆಕ್ಸಿಕೊ: $1.375
🇺🇦 ಉಕ್ರೇನ್: $1.461
🇵🇱 ಪೋಲೆಂಡ್: $1.614
🇨🇿 ಜೆಕಿಯಾ: $1.653
🇸🇪 ಸ್ವೀಡನ್: $1.669
🇷🇴 ರೊಮೇನಿಯಾ: $1.705
🇪🇸 ಸ್ಪೇನ್: $1.718
🇭🇺 ಹಂಗೇರಿ: $1.736
🇬🇧 ಯುಕೆ: $1.814
🇲🇨 ಮೊನಾಕೊ: $1.902
🇩🇪 ಜರ್ಮನಿ: $1.931
🇫🇷 ಫ್ರಾನ್ಸ್: $1.967
🇫🇮 ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್: $1.968
🇮🇹 ಇಟಲಿ: $1.999
🇮🇪 ಐರ್ಲೆಂಡ್: $2.006
🇳🇴 ನಾರ್ವೆ: $2.027
🇨🇭 ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್: $2.092
🇮🇱 ಇಸ್ರೇಲ್: $2.138
🇳🇱 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: $2.227
🇩🇰 ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್: $2.243
🇮🇸 ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್: $2.450
🇭🇰 ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್: $3.578

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  DMartಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌!! ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್

ಲಿಬಿಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಟುನೀಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೈಜರ್, ಚಾಡ್ ಮತ್ತು ಸುಡಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

 

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

petrolpetrol price is lowpetrol price today

Trending News