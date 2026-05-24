ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹11,000 ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಅಂದರೆ 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹5,699 ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
VW 24 inches LED TV: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ Visio World 24 Inchesನ VW24A HD Ready LED TV ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, HD Ready ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಟಿವಿ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
24 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ LED ಟಿವಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HD Ready ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀಡಿರುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ Visio World ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹11,000 ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಅಂದರೆ 48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ₹5,699 ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಟಿವಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.