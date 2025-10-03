ಗುರುವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ'ಇಟಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ:
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆಕೋರ್ನು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 15,733 ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 643 ರೂ ಅಥವಾ 0.55 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿದು 1,16,945 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಒಪ್ಪಂದವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 646 ರೂ ಅಥವಾ 0.54 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿದು 1,18,213 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು 1,18,444 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಪ್ಪಂದವು 1,19,674 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಒಪ್ಪಂದ: ₹643 (-0.55%) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,16,945/10 ಗ್ರಾಂ (15,733 ಲಾಟ್ಗಳು)
ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ: ₹1,18,444/10 ಗ್ರಾಂ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಒಪ್ಪಂದ: ₹646 (-0.54%) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,18,213/10 ಗ್ರಾಂ
ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ: ₹1,19,674/10 ಗ್ರಾಂ
