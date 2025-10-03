English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಶಟ್‌ ಡೌನ್‌: ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ'ಇಟಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 3, 2025, 12:59 PM IST
    • ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
    • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
    • ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಕುಸಿತ

Trending Photos

ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon7
Abhishek Bachchan
ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
camera icon5
Gold rate today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂತಸ..
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
vande bharat sleeper trains list
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Baby born
ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಅಮೆರಿಕ ಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಶಟ್‌ ಡೌನ್‌: ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಗುರುವಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಷ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿ'ಇಟಲಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಆಡಳಿತವು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: 
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆಕೋರ್ನು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: 

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 15,733 ಲಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 643 ರೂ ಅಥವಾ 0.55 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿದು 1,16,945 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ಒಪ್ಪಂದವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 646 ರೂ ಅಥವಾ 0.54 ಶೇಕಡಾ ಇಳಿದು 1,18,213 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದವು 1,18,444 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಪ್ಪಂದವು 1,19,674 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಒಪ್ಪಂದ: ₹643 (-0.55%) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,16,945/10 ಗ್ರಾಂ (15,733 ಲಾಟ್‌ಗಳು)
ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ: ₹1,18,444/10 ಗ್ರಾಂ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಒಪ್ಪಂದ: ₹646 (-0.54%) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,18,213/10 ಗ್ರಾಂ
ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ: ₹1,19,674/10 ಗ್ರಾಂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ: 4,52,451 ಜನರ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

France eiffel towerEiffel Tower shuts down

Trending News