ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕದಲ್ಲೂ AI ಪ್ರಭಾವ.. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ?

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನೇಮಕದ ಯಶಸ್ಸು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಮಹತ್ವದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೇಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಐ ಮೇಲೆ ನೇಮಕದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಮಾನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನೇಮಕದಾರರು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.52 ರಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ಡಿನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಐ, ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಿಂಕ್ಡಿಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಲೂಶನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರೋ ಸಿಒಒ ಸಂಜೈವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಐ ಹೇಗೆ ನೇಮಕದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಯಶ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬದಲಾಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚತುರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೇಮಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಶೇ. 52 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಸ್ಮಾರ್ಡ್ ನೇಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶೇ. 52 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವುದು ಶೇ. 46 ಆಗಿದೆ. ಇವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಖರತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಪ್ರೋ ಸಿಒಒ ಸಂಜೈವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎಐ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪದವಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಏಕರೂಪತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂಧ ಮಹತ್ವ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ನೇಮಕದಾರರ ಪಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೇಮಕದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಭಾವ ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೇಮಕದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಬಲ ತಂತ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸುವುದು, ವ್ಯವಹಾರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
