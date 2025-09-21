Budget Smartphones: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Ai+ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ + ಮತ್ತು Black ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
Ai+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಈ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ Ai+ ಪಲ್ಸ್ 4G ಮತ್ತು Ai+ ನೋವಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Ai+ ಪಲ್ಸ್ 4G ಮೂಲ ಬೆಲೆ 5,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೇವಲ 4,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 8,999 ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ Ai+ ನೋವಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕೇವಲ 6,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Ai+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 6.7-ಇಂಚಿನ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. Ai+ Nova 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, Ai+ Pulse 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP AI ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡೂ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀದಿನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ 1TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ಗಳು ದೇಶದ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, NxtQuantum OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?
ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ + ಮತ್ತು Black ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
