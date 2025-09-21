English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹4,500ಕ್ಕೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ Ai+ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ Ai+ ಪಲ್ಸ್ (4G) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 5,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು Ai+ ನೋವಾ (5G) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 21, 2025, 08:17 AM IST
  • ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌
  • 5,000 ರೂ.ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ Ai+ ಪಲ್ಸ್ (4G) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌
  • ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು 6.7-ಇಂಚಿನ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ & 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ

ಕೇವಲ ₹4,500ಕ್ಕೆ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Budget Smartphones: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕಂಪನಿ Ai+ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಪ್ರಬಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ + ಮತ್ತು Black ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

Ai+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳು

ಈ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ Ai+ ಪಲ್ಸ್ 4G ಮತ್ತು Ai+ ನೋವಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Ai+ ಪಲ್ಸ್ 4G ಮೂಲ ಬೆಲೆ 5,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೇವಲ 4,499 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 8,999 ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ Ai+ ನೋವಾ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಕೇವಲ 6,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ...

Ai+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು 6.7-ಇಂಚಿನ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. Ai+ Nova 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, Ai+ Pulse 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. 50MP AI ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡೂ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀದಿನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ 1TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ದೇಶದ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, NxtQuantum OSನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?

ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ + ಮತ್ತು Black ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಎಂಬ ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Jewelry: ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಆಭರಣಪ್ರಿಯರೇ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಂಗಾರ ಇದೇ ನೋಡಿ..!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Ai+ smartphoneBudget SmartphonesFlipkart Big Billion Daysbig billion days sale 2025Ai+ Pulse 4G

