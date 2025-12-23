English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AI ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ..! ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

AI ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ..! ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

AI : ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 23, 2025, 06:26 PM IST
  • AI ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ
  • ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

AI : ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ–ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

AI ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಸಿವಿ (CV) ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಗಳ (JD) ರಚನೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ – ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರು, ಯಾರು ಬೇಗ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?

ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನ ‘Beyond AI, CVs & JDs’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ & ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಸಿಒಒ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ವೇಗದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರತಿಭಾ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

AI ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಲವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

AI ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತಂಡಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಯೋಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ.

ಇಂದು AI ಕೇವಲ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು AI ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 52% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು AI ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.

AI ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ (Internal Mobility) ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. “ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AI ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ವೃತ್ತಿಪರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈಗ ನೇರ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯ, ಕಲಿಕೆಯ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 78% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಪದವಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

AI ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ.
 

