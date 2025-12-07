ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಂದ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು-ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬರ್ಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ರಸೆಲ್ ಅವರು AIಯ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ.! ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ರೆ 32 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ತುಂಬೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ..?!
“ಈಗಿನ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾದ ವೃತ್ತಿಗಳೂ ಸಹ AIಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರಸೆಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಆಧಾರಿತ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಕಲಿಯಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು.ಆದರೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (CEO) ಕೂಡ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಸೆಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..! ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
“ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ CEOಗೆ ‘ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು AIಗೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ AI ಆಧಾರಿತ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.ರಸೆಲ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಸಿಇಒ ತರಹದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. AIಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಲುಪಿವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.AI ನ ಈ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.