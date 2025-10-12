ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಏರ್ಟೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಕರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ 469 ರೂ.ಗೆ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏರ್ಟೆಲ್ ನೀಡುವ ಈ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 900 ಉಚಿತ SMS ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 17,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.