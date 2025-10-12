English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಕರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 12, 2025, 11:09 AM IST
    • ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ
    • ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ವಿವರ
    • ಅಗ್ಗದ ಕರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಬಿಐ... ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಕರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ 469 ರೂ.ಗೆ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನೀಡುವ ಈ ಬಂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಡಿ ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 900 ಉಚಿತ SMS ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 17,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..‌ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

AirtelAirtel Bumper OfferAirtel offer

Trending News