Airtel Cheapest Plan: ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್'ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ₹500ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ₹189 ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ 1ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ₹199 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ, ₹219 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ 28ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಫ್ರೀ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 500ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದರೆ
₹398 ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್:
₹398 ಏರ್ಟೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಫ್ರೀ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಫ್ರೀ ಇರಲಿದೆ.
₹399 ಏರ್ಟೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್:
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ₹399 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 2.5ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ₹440 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ:
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ₹440 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಬಯಸಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೂಲಕ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಜೊತೆಗೆ 15ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹181.
