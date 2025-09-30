Airtel Prepaid Plan: ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಸಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರ್ತಿವ್ ಏರ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ₹155 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್:
ಏರ್ಟೆಲ್ ₹155 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮಾಸಿಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಹೊರತಾಗಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎರಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ₹469 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ₹1,849 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇವೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೇ ಆಗಿವೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ₹469 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್:
ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ₹469 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 84 ದಿನಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ 900 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೇವೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ₹1,849 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್:
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಹೊಸ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ₹1,849 (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹155). ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,600 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಉಚಿತ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
