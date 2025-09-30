English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್

Airtel Prepaid Plan: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 30, 2025, 09:55 PM IST
  • ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್
  • ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು...

Airtel Prepaid Plan: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಸಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಹೌದು, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರ್ತಿವ್ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ₹155 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್: 
ಏರ್‌ಟೆಲ್ ₹155 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮಾಸಿಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು: 
ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಹೊರತಾಗಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎರಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ₹469 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ₹1,849 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇವೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. 

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ₹469 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್: 
ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ₹469 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 84 ದಿನಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ 900 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೇವೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ₹1,849 ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್: 
ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಹೊಸ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ₹1,849 (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹155). ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,600 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಉಚಿತ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

