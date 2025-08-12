English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AIRTEL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಆಫರ್‌... ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ; ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ

Airtel recharge best plan: ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 10:59 PM IST
    • ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್
    • ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
    • ಇದು ಐದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.

AIRTEL ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಆಫರ್‌... ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿತ್ಯ 2.5GB ಡೇಟಾ; ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ

Airtel recharge best plan: ಪ್ರಸ್ತುತ OTT ಯುಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. OTT ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಕರು ವಿಶೇಷ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು ಐದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Fact Check: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ತಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಡಿಕೆಶಿ?

ರೂ. 181 ಯೋಜನೆ: ನೀವು ರೂ. 181 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ 15GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು SonyLiv, Hoichoi, Chaupal, Sun NXT ನಂತಹ 22 OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು Airtel Xstream ನಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ರೂ. 451 ರೀಚಾರ್ಜ್: ನೀವು ರೂ. 451 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು 50GB ಡೇಟಾ, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ರೂ.1199 ರೀಚಾರ್ಜ್: ರೂ.1199 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ (ಲೈಟ್), ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ಸ್, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊ AI ಸೇವೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ರೂ.1729 ಯೋಜನೆ: ರೂ.1729 ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (ಬೇಸಿಕ್), ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ (ಸೂಪರ್), Zee5 (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

