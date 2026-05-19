Airtel vs Jio Prepaid Plans : ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನವುದು.. ಇದೀಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 349 ರಿಚಾರ್ಜ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Airtel vs Jio recharge compare : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಡುವೆ ರೂ. 349ರ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರೂ. 349 ಪ್ಲಾನ್ : ನೀವು ಸಿನಿಮಾ, ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿಯೋದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು 56GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಿಯೋ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, 50GB ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 18 ತಿಂಗಳ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ರೂ. 349 ಪ್ಲಾನ್ : ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ವೇಗ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು 42GB ಡೇಟಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಇರಲಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಆಫರ್, ಆದರೆ ಇದು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ 12 ತಿಂಗಳ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಹಲೋಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆಯಾದರೂ, ಒಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಿಯೋಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ರೂ. 379 ಪ್ಲಾನ್ : ನಿಮಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಕಂಪನಿ ರೂ. 379ರ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 349 ರ ಪ್ಲಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ 30GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ, ಒಟಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ ಜಿಯೋ ಪಕ್ಕಾ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಆಯ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸಿದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ.