Alien attack in novermer : ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುವೊಂದು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವಿ ಲೋಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲು ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಭೂಮಂಡಲ-ಪರಿಣಾಮದ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ATLAS) ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು "3I/ATLAS" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ಗಾತ್ರ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವಿ ಲೋಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. "ಓಮುವಾಮುವಾ" ವಸ್ತುವು ಅನ್ಯಲೋಕದ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೃತಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ 3I/ATLAS ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವಿ ಲೋಬ್ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈಗಲೇ ತುರ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾನವ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.