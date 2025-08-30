ಟ್ರಂಪ್‌ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ..! 50% ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ಟಾಪ್‌!?

Items exported from India to America: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ 778 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಇಟಲಿ, ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮದ ಬೇಡಿಕೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಸ್, ಕೋಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಶೂಗಳು, ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು, ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರುವವು.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು LPG ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು US, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು:
ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಮುತ್ತುಗಳು, ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತವು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 6% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು 2998.04 ಮಿಲಿಯನ್ USD ನಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಮಾಡಿದ ವಜ್ರಗಳು, ಒರಟಾದ ವಜ್ರಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳು, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರತದ ಆಭರಣ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಯುಎಸ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಯುಎಇ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳು:
ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವು 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ INR 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಸಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಅಗ್ರ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು INR 10.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ 2.13% ಹೆಚ್ಚಳ (USD 109.3 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ) ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ನಂತರ ಡೈರಿ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, PC ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರರು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರವರೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35% ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು USD 8.7 ಶತಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, UAE ಸುಮಾರು USD 3 ಶತಕೋಟಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12% ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ತಲಾ 5% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರಕುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಜೈವಿಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಔಷಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಮಾರು USD 27.9 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿದವು. ಈ ಉದ್ಯಮವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಔಷಧೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು:
ಏಪ್ರಿಲ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಲ್ಲಿ024 ರಂದು, ಭಾರತವು ಸುಮಾರು USD 14.09 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ರಫ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ USD 2.14 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ USD 2.50 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ರಫ್ತು 7.36% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ USD 2.26 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ USD 2.43 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿತು. ತಮ್ಮ ಆಣ್ವಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು,ಆದರೆ ಇತರವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಅಸಿಟೋನ್, ಫೀನಾಲ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಬೂದಿ, ದ್ರವ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ, ಕೆಂಪು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೇರಿವೆ.
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಭಾರತವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂಡಿಸಿನ್ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಸಿನ್ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಅದರ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ದೇಶವು ಸುಮಾರು 63,738.47 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ INR 2,260.94 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು USD 272.65 ಮಿಲಿಯನ್). ಭಾರತವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಆನಂದಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಹ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ನೂಲುಗಳು:
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಹತ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ 23% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜವಳಿ ವಲಯವು ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ, ಹತ್ತಿ ನೂಲುಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೂಲುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಹೇರಳವಾದ ಹತ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜವಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹತ್ತಿ ನೂಲು ರಫ್ತು 11.7 ಶತಕೋಟಿ USD ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ತಿ ನೂಲುಗಳ ರಫ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು:
ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 2025-26 ರ ವೇಳೆಗೆ USD 65 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜವಳಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಜೀನ್ಸ್, ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಸೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ನಾರುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಬ್ಯಸಾಚಿ, ಅಲೆನ್ ಸೋಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಪು ಕಂಪನಿಗಳಾಗಲು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ.
ಧಾನ್ಯ:
ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ನಂತೆಯೇ, ಭಾರತವು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ (ಮೈದಾ) ಹೇರಳವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಇರಾನ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿರಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಗೋಧಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಳವಾಗಿರಲಿ, ಈ ದೇಶಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 38.40% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25.27% ಮತ್ತು 13.33% ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 2.9% ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ೫೦ ಶೇಕಡ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲವ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೋಕಾ ಕೋಲವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ದುರಾಹಂಕಾರದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.