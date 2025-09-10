English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: ಈ ಬಾರಿ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:37 PM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025
  • ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 60,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರೆಡಿಟ್

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: ಈ ಬಾರಿ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: 
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾರಾಟದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು Zelio ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದು

ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮರುದಿನ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ  ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು : 
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು 
- ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ಯಾವುದೇ  ನೋ ಕಾಸ್ಟ್  EMI ಯೋಜನೆಗಳು. 
- ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 60,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. 
- SBI ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗಳು
- ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ: ಪ್ರೈಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ (ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 3%)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇದು ಹೊಸ GSTಯ ಲಾಭ... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ; ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4.48 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತ

ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು : 
- ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 15% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 
- ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 
- ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ 
- ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು: 250 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 10% ಉಳಿತಾಯ.

ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ : 
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು : ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ಐಕ್ಯೂಒ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: HP, Samsung, boAt, Sony ಮೇಲೆ 80% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು: LG, Samsung, Haier, Godrejನಲ್ಲಿ EMI/ವಿನಿಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 65% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು : ಕೂಪನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು EMI ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, LG, Xiaomi ಮೇಲೆ 65% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ.

ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

