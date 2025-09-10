ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: ಈ ಬಾರಿ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2025 ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025:
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾರಾಟದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :
ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮರುದಿನ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025: ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು :
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
- ಆಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳ ಯಾವುದೇ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಯೋಜನೆಗಳು.
- ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 60,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರೆಡಿಟ್.
- SBI ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಗಳು
- ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ: ಪ್ರೈಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ (ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 3%)
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು :
- ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 15% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು: 250 ರೂ. ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 10% ಉಳಿತಾಯ.
ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ :
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು : ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಐಕ್ಯೂಒ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 40% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: HP, Samsung, boAt, Sony ಮೇಲೆ 80% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು: LG, Samsung, Haier, Godrejನಲ್ಲಿ EMI/ವಿನಿಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 65% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು : ಕೂಪನ್ಗಳು ಮತ್ತು EMI ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, Xiaomi ಮೇಲೆ 65% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.