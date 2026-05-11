ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord CE ಸರಣಿ, ರೆಡ್ಮಿ Note 15 5G ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯೂ Z ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
Amazon Great Summer Sale 2026: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೇಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಒಳಗಿನ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ರೆಡ್ಮಿ, ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ Nord CE ಸರಣಿ, ರೆಡ್ಮಿ Note 15 5G ಹಾಗೂ ಐಕ್ಯೂ Z ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಫೋನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತ ₹4,000 ರಿಂದ ₹6,000ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. Snapdragon ಮತ್ತು MediaTek Dimensity ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ICICI Bank, SBI ಹಾಗೂ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. EMI ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.
ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5G ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಒಳಗಿನ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಫರ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ 5G ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.