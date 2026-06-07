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ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡ... ಕೇವಲ ₹58,000ಕ್ಕೆ AMO Brisk ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್

AMO Brisk ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ AMO Brisk 60V Electric Scooter ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 07, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:08 AM IST
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡ... ಕೇವಲ ₹58,000ಕ್ಕೆ AMO Brisk ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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