AMO Brisk Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ AMO Electric Bikes ತನ್ನ AMO Brisk 60V Lead Acid Low Speed Electric Scooter ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹80,000 ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ 28% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ₹58,000ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
AMO Brisk ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು Low Speed ವಾಹನವಾಗಿರುವುದು. ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ RTO ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 60V Lead Acid ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
AMO Brisk ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Grey ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಸೀಟ್, ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಾಹನವನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ AMO Brisk ತನ್ನ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಕ್ಕ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನವನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ AMO Brisk 60V Electric Scooter ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು AMO Brisk ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. AMO Brisk ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳ ಬಳಕೆ. ಗೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊಸಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಭವವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಾಹನ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ AMO Brisk ತನ್ನ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆ, 60-70 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ RTO ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.