Ampere Magnus G Max Price: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ Ampere ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ Magnus G Max ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ Cruise Control, Hill Hold Assist, Turn-by-Turn Navigation ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು IoT ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ Magnus G Maxನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Smart Connected Features
ಹೊಸ Magnus G Maxನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ NxG.io Software Platform. ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Connected ಹಾಗೂ IoT ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಹನವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ Turn-by-Turn Navigation ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Ampere Connect App ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
Cruise Control ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಹೊಸ Magnus G Maxನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ Cruise Control ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಫೀಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು Cruise Control ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಇದು ರೈಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮ ನೀಡಬಹುದು.
Hill Hold Assist ಕೂಡ ಲಭ್ಯ
ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ Hill Hold Assist. ಏರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏರು-ಇಳಿಜಾರು ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
142km IDC Range
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Magnus G Max ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 142km IDC Range ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ Peak Power 2.4kW ಆಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 65kmph ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೇಂಜ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ವೇಗ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈಡರ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ 142km ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ IDC ಕ್ಲೇಮ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 75,000km Battery Warranty
ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕಂಪನಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಿದೆ. Magnus G Maxನ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 75,000km, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ಅನ್ನ 2,00,000kmವರೆಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
33 ಲೀಟರ್ Boot Space
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನ Boot Space ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. Magnus G Maxನಲ್ಲಿ 33 ಲೀಟರ್ Boot Space ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಲು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ 165mm Ground Clearance ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
Live Tracking ಮತ್ತು Anti-Theft Alert
ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹಲವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Live Tracking, Geofencing, Anti-Theft Alert ಮತ್ತು Towing Alert ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು Ampere Connect App ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು Ping Vehicle ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ OTA Software Updates ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಹೊಸ Cinnamon Copper ಬಣ್ಣ
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ Monsoon Blue ಮತ್ತು Matcha Green ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ Cinnamon Copper ಬಣ್ಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Magnus G Max 0-80% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 5.45 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3.5-ಇಂಚಿನ LCD Cluster ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 0-40kmph ವೇಗವನ್ನ ಸುಮಾರು 6.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ Performance Scooterಗಿಂತಲೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ Ampere Magnus G Max ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.10 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ Ampereನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ Magnus G Maxಗೆ ₹1,02,999 ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೆಲವು/ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು mandatory accessories ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ/ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್?
ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ, ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ Magnus G Max ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. 142km IDC Range, 33L Boot Space, LFP Battery, 5 ವರ್ಷದ Battery Warranty, Cruise Control ಮತ್ತು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Connected Features ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ Ampere Magnus G Maxನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ Smart Technology ಮತ್ತು Connected Featuresಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ₹1.10 ಲಕ್ಷದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೆಲೆ, 142km IDC ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು Cruise Controlನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ EV ಖರೀದಿದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.