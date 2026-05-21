Ampere Magnus G Max: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ G Maxಗೆ ‘ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟೋ ಸಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026’ನಲ್ಲಿ “ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ G Max, ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ವಿಶಾಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ 142 ಕಿಮೀ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೇಂಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ Lithium Iron Phosphate (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 75,000 ಕಿಮೀ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ G Maxನಲ್ಲಿ 33 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. Eco, City ಮತ್ತು Reverse ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, 65 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 3.5 ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ EV ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ G Max ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ G Max ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ EV ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.