Ampere Magnus Grand: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಪಿಯರ್ (Ampere) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಡಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ (Magnus Grand) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ Matcha Green ಬಣ್ಣ, ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ IDC ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ LFP (Lithium Iron Phosphate) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 75,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಆಸನ, ಉತ್ತಮ ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೂಲ ₹95,999 ಇದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ₹91,499ಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, No Cost EMI ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ 118 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, ಸುರಕ್ಷಿತ LFP ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ.