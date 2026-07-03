/118KM ರೇಂಜ್‌, LFP ಬ್ಯಾಟರಿ, ₹88,499 ಬೆಲೆ; Ampere Magnus Neo ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

Ampere Magnus Neo Electric Scooter: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತನ್ನ ಹೊಸ Ampere Magnus Neo ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ Ampere Magnus Neo ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹88,499 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹94,999 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಒ ನೋಂದಣಿ, ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ವಿತರಣೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Magnus Neo ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 118 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 65 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲದು. 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 6.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2.4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪೀಕ್ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ 2.3 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LFP (Lithium Iron Phosphate) ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ LFP ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 75,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 7.5A ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ 0 ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್, LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 22 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು 165 ಮಿ.ಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ 12 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳು, ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲೂ Magnus Neo ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, Low ಹಾಗೂ High ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಐಚ್ಛಿಕ TCU ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಫುಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿಯೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್, ಸುರಕ್ಷಿತ LFP ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ Ampere Magnus Neo, ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.