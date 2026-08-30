/₹71,999ಕ್ಕೆ Ampere REO VYB ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌! 80+KM ರಿಯಲ್‌ ರೇಂಜ್‌, 5 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌

Ampere REO VYB: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Ampere REO VYB ಇದೀಗ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, Ampere REO VYB ಬೆಲೆ ₹71,999 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಆಗಿದ್ದು, EMI ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,500ರಿಂದ EMI ಆರಂಭವಾಗುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Flipkart ಮತ್ತು Amazon ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
₹71,999 ಬೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
Ampere REO VYBಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಬೆಲೆ. ₹71,999 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ EMI ₹2,500 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ EMI ಮೊತ್ತವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
25 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ
Ampere REO VYB ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 25 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಓಡಾಟ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
80+ ಕಿ.ಮೀ ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್. Ampere REO VYBಗೆ 80+ ಕಿ.ಮೀ ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 80 ಕಿ.ಮೀ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ರೇಂಜ್ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸವಾರನ ತೂಕ, ವೇಗ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
5 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ
REO VYB ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
25 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ Ampere REO VYB ಅನ್ನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ
Ampere REO VYB ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Flipkart ಮತ್ತು Amazonನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಫರ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ದಿನದಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ, EMI, ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹71,999 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ, 25 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 5 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು 80+ KM ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ Ampere REO VYB, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಳಕೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆನ್ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ವಿಮೆ, ನೋಂದಣಿ, ವಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
|ವಿವರ
|Ampere REO VYB
|ಬೆಲೆ
|₹71,999*
|EMI
|₹2,500/ತಿಂಗಳಿಂದ*
|ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ
|25 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ
|ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ
|5 ಗಂಟೆ
|ರಿಯಲ್ ರೇಂಜ್
|80+ ಕಿ.ಮೀ
|ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ಗಳು
|Flipkart ಮತ್ತು Amazon
|ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ
|ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ
* ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.