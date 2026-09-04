Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Technology
  • /Ampere REO VYB: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್; ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್‌, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

Ampere REO VYB: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್; ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್‌, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ʼಬ್ಯಾಟರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?ʼ ಎಂಬುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. Ampere REO VYBಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಈ ಆತಂಕವನ್ನ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 04, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:46 PM IST
Ampere REO VYB: 3 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್; ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್‌, ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಮಂತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ; 100 ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
2
3
4
5